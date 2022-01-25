Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği kuruluyor

ANTALYA - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye olarak Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği'nin kurulması için çalışmaları başlattıklarını, mart ayında birliğin kuruluşunun ilan edileceğini açıkladı.



Orman Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu Orman Dernekleri Konseyi arasında, 11 Mayıs 2010'da imzalanan 'İşbirliği Mutabakat Zaptı' ile 2 ülkenin ormancılık kurumları arasında tecrübe değişimi, teknik eğitimler ve destekler kapsamında yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu noktada Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 30 orman bölge müdürlüğü ile Bosna Hersek Federasyonu ormancılık sektöründeki 13 kurum arasında 'Kardeşlik Anlaşması' imzalandı. İmza törenine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic ve 2 ülkeden yöneticiler katıldı.



SON 140 YILIN EN SICAK YAZI



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, iklim değişikliğiyle, dünya ve insanlık için ormanların ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek, "Bütün dünyada özellikle orman yangınları, sel ve su baskınları her geçen gün daha büyük tehditler oluşturmaya başladı. Ülkemizde de son 140 yılın en sıcak yazı yaşandı ve bunun da etkisiyle yaklaşık 15 gün kesintisiz yangın yaşadık" dedi.



ORMANCILIK İŞ BİRLİĞİ



Bosna Hersek ile geçmişten bugüne yoğun iş birliği gerçekleştirildiğini belirten Karacabey, orman yangınları, zararlılarla mücadele ve eğitim gibi her türlü ormancılık faaliyetlerinde de iş birliğini arzu ettiklerini açıkladı. Karacabey, Saray Bosna Üniversitesi ile planlanan 5 araştırma projesinin Covid-19 nedeniyle kesintiye uğradığını, ancak ileriki süreçte devam ettirileceğini kaydetti.



UYGULAMALI EĞİTİM



İki ülke arasında ormancılık alanındaki iş birliğini devletler düzeyinde de imzalamak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Karacabey, Türkiye'nin ormanların sağlığının izlenmesi için 2006'da dahil olduğu Forest Europe sürecine Bosna Hersek'in de katılması için destekleneceği ve bu kapsamda Şubat ayında İzmir'de Bosna Hersek'ten gelecek ormancılara uygulamalı eğitimler verileceğini dile getirdi.



BOSNA HERSEK ORMANI KURULACAK



Karacabey, Türkiye'de geçen yaz yaşanan orman yangınlarında yanan bir alanda Bosna Hersek adına bir orman kurulmasına yönelik Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic'in teklifini de memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bu ilkbaharda ormanın kurulabileceğini de belirten Karacabey, fidan dikimi için de katılım davetinde bulundu.



AVRASYA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE BİRLİĞİ



Türkiye olarak, Avrasya Orman Yangınlarıyla Mücadele Birliği'nin kurulması için çalışmalar başlattıklarını belirten Bekir Karacabey, "Bu birlikte mutlaka Bosna Hersek'in de olmasını istiyoruz. Bu yıl Mart ayında bu birliğin kuruluşunu ilan edeceğiz. Türk Dünyası Ormancılar Birliği'ni de kurmayı hedefliyoruz. İsmi Türk Dünyası olsa da gönlü, kalbi Türkiye ile birlikte olan ülkeleri de dahil etmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu birliği aslında 'gönül coğrafyamız' olarak ifade etti. Sadece orman yangınlarında değil tüm ormancılık faaliyetlerinde birlikte hareket etmeyi planlıyoruz" dedi.



BOSNA HERSEK'TEN EKİP GELECEK



Bosna Hersek Federasyonu Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic, Türkiye'nin ormancılık alanında bugüne kadar verdiği desteklerden bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyada lider ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hodzic, "Amacımız bu bilgileri iş birliğiyle Bosna Hersek'e taşımak. Büyük yangın sonrasında bir anı olması için de Bosna'dan gönderilecek bir ekiple belirlenecek bir bölgenin Bosna Hersek adına ormanlaştırılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.