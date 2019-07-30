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'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden, 99'u adliyeye sevk edildi. 26 kişi, emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı.

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden, 99'u adliyeye sevk edildi. 26 kişi, emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:26
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'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi.

125 GÖZALTI

​Soruşturma kapsamanda kimlikleri belirlenen 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Başkent'te belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, geçen 23 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 120 kişi gözaltına alındı, iş yerlerinde arama yapıldı, pos cihazlarına, çeşitli elektronik aletlere el konuldu. 5 kişi de Antalya, Şanlıurfa ve Kars'ta yapılan operasyonlarda yakalanarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin, eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidinin yanında darbederek de gasp ettikleri iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 26'sı, emniyetteki sorguları ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 1 haftalık gözaltı sürelerinde işlemleri tamamlanan 28'i kadın 99 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp araçlara bindirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta sorguları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avcı KızOperasyonAdliye
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