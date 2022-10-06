Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yılı kutlandı

KARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. 98 yıl önceki gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşının çalındığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi yapıldı.



Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam eden törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Atatürk'ün Kars'a gelişini şöyle anlattı:



“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek milli mücadele döneminde gerekse cumhuriyetin kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş, halk ile iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak cumhuriyetin kurulmasını, ilke ve inkılaplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezilerinin cumhuriyetin ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 Ekim 1924 Pazartesi saat 09.30'da özel bir katarla eşi ve maiyetindekilerle birlikte Sarıkamış'tan Kars'a hareket etmiştir. 9'uncu kolordu komutanı, Sarıkamış belediye reisi, jandarma komutanı ve Kars'tan gelen heyet, Mustafa Kemal Paşa'ya bu ziyarette refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş üç vagondan ibaret olan katarın Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni yol boyunca ve istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı. Kars sınırında Kars Valisi İbrahim Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lütfü Bey, Halk Fırkası Reisi Bekir Bey, Belediye Reisi Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından karşılanan Mustafa Kemal Paşa, saat 12.00 civarında Kars'a ulaşmıştır. İstasyondan Türk Ocağı'na ait binaya kadar yollara halılar döşenmiş, halk ve öğrenciler yolun iki yanına dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu doldurmuştu, Karslılar büyük kurtarıcıyı coşkuyla karşılıyor, adım başı kurbanlar kesiliyordu. Atatürk, Türk Ocağı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra hükümet binasına geldi. Burada Kağızman ve Ardahan'dan gelen özel heyetlerle bir süre görüştü. Kars'ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen yer sarsıntısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar vermiştir. Atatürk, devlet yardımının, en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. Daha sonra komutanlığı ziyaret etti. Kars Numune Okulu'ndan sonra Atatürk, Kız Okulu'na geldi. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdiği çayda bulundu. Akşam Kars valisinin konağında verilen elli kişilik ziyafete katılan Gazi, Kars'ta kendisine gösterilen alakadan çok memnun olmuş, bölge sorunları ve muhit hakkında verilen izahatı büyük bir alaka ile dinlemiş ve meselelerin halledilmesi için teşebbüste bulunacağını ifade etmiştir. Bu sırada çevre şehir ve kasabalardan devamlı heyetler geliyor, Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı davet ediyorlardı. Daha sonra Atatürk, Kars Türk Ocağı'nı şereflendirdi. Gençler zengin bir program hazırlamışlardı. Önce konuşmalar oldu, şiirler okundu. Kars'ın kurtuluşu ile ilgili bir temsil verildi. Gecenin en büyük sürprizi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı ve sergilenen oyunu olmuştu.”



Törende daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. 98 yıl önceki gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları ekibi, gösteri yaparak açtıkları Türk bayrağını Vali Türker Öksüz'e teslim etti. Vali Öksüz, bayrağı öperek teslim aldı. Kutlama programı, halk ozanlarının konseriyle sone erdi.