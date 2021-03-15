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Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana Tren Garı'na gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:14
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Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı

ADANA - Merkez Seyhan İlçesi Atatürk Parkı'nda başlayan törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı ilçe belediye başkanları, askeri-mülki erkan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugünün kent adına onurlu bir gün olduğunu vurgulayarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı öncesi geldiği Adana’da, Adanalılardan aldığı güçle milli mücadeleye başladığını ifade ettiği ‘Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana’da doğmuştur’ sözleri bizlere bahşettiği ve sonsuza kadar çok büyük bir kıvançla taşıyacağımız en yüksek payedir” dedi.

98 YIL ÖNCESİ CANLANDIRILDI

Tören, daha sonra Adana Tren Garı'nda yapılan etkinlikle devam eden etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle kente gelerek Adana’ya ayak bastığı anlar temsili olarak canlandırıldı. Vali Süleyman Elban, canlandırmayı yapan gazilerden birinin bayraklarla donatılmış trenden inerek kendisine teslim ettiği Türk Bayrağı’nı 3 defa öpüp alnına götürdü. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DHA

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