Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre: Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak 'büyükelçi' unvanı ile Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin getirildi.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mustafa Çiçekler yeniden atandı.