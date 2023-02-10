"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı

Ankara

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve enkaz altında kalanlar için dua edildi.

Batı Şeria'nın El Bire kentindeki El Bire Ulu Camisi'nde cuma namazı sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası depremzedeler için bağış toplandı.

Azerbaycan

Azerbaycan'daki birçok camide cuma namazını müteakiben Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Namaz sonrasında yapılan dualarda, hayatını kaybedenler için rahmet dilendi, yaralılar için şifa temennisinde bulunuldu.

Dualarda ayrıca Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı sıkıntıları tez zamanda atlatması temenni edildi.

Pakistan

Faysal Camisi'nde cuma namazının ardından yüzlerce kişi, depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için birlikte saf tuttu.

Ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve İslamabad'da yaşayan Türk vatandaşları da gıyabi cenaze namazına katıldı.

İslam ülkelerinden büyükelçilerin de namazın ardından dualar okundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pakistan, depremin ilk anından itibaren Türkiye’nin yanında oldu. Daha önceki felaketlerde olduğu gibi kısa sürede mobilize olarak yardım göndermeye başladı. Bunun için Pakistan halkı ve hükümetine müteşekkiriz." dedi.

Pakistan'da yaşayan Kazakistanlı İmam Meded, Türkiye'de depremde yaşamını yitirenler için üzgün olduğunu ve dua ettiğini söyledi.

Cenaze namazına katılanlardan Mümtaz Ali Han ise Türkiye'nin, Pakistan'ın dostu olduğunu belirterek "Biz gerçekten üzgünüz. Pakistan zor durumdayken Türkiye bize hep yardım etti. Şimdi Pakistan halkının ve devletinin yardım etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Irak

Bağdat’ın Azamiye bölgesindeki Assaf Camisi’ne gelen cemaat, cuma namazının ardından Türkiye ve Suriye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Namaz sonrası AA muhabirine konuşan Assaf Camisi Müezzini Faruk Ahmed, "Türkiye ve Suriye’deki depremi büyük üzüntüyle öğrendik. Türk halkına başsağlığı diliyoruz ve acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Depremin sadece Türkiye’nin değil tüm Arap ve Müslüman dünyasının acısı olduğunu söyleyen Ahmed, "Asil Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Assaf Camisi İmamı Adil Kasap da depremden sonra halkların dayanışma ve birlik içinde olması gerektiğini belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kasap, "Bugün yaşananlar hepimizin başına gelebilir. Irak halkı olarak Allah rızası için Türkiye ve Suriye halkının yanındayız ve bu desteğimiz, yardım koridorlarımız sürecek. Dayanışmamız imkanlar el verdikçe her alanda devam edecek. Allah Türkiye ve Suriye halkıyla tüm Müslümanları korusun." diye konuştu.

Cami cemaati ayrıca depremzedelere destek kapsamında para bağışında bulundu.

Kerkük'te ise Avcı Camisi'nde cemaat, cuma namazının ardından depremde yaşamını yitirenler için saf tuttu.

Cami imamı Şeyh Adil Mahmud, namaz sonrasında basına yaptığı açıklamada, "komşu dost ülkeler Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin elim bir olay olduğunu" söyledi.



Depremlerde hayatını kaybedenleri kendi canları ve yakınları olarak niteleyen Mahmud, yüzlerce Kerküklünün gıyabi cenaze namazında deprem kurbanları için dua ettiğini söyledi.



"Acınız acımızdır ve kederiniz kederimizdir." diyen Mahmud, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Lübnan

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan'ın çağrısı üzerine başkent Beyrut'un birçok camisinde cuma namazını müteakiben depremde yaşamını yitirenler için saf tutuldu.

Beyrut'un en büyük camisi Muhammed Emin Camisi'nde imam Emin el-Kurdi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Kurdi, namazın ardından cemaati depremzedeler için cami önüne konulan yardım sandıklarına bağışta bulunmaya çağırdı.

Namaz sonrası AA muhabirine konuşan Beyrutlu İbrahim Hayat, "Her şeyden önce bu bizim görevimizdir. Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen tüm depremzedelerle dayanışma içindeyiz. Lübnan'da da bu sarsıntıyı hissettik ancak çok şükür can kaybı olmadı. İmkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Türkiye ve Suriye'deki depremin büyük bir felaket olduğunu belirten Hasan Zeki Hamdun da, "Halen enkaz altında bulunan çocuklar var. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde durum daha da kötü, çünkü onlara yardım eli uzatan kimse yok. Allah oradakilerin hepsine yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Cuma namazına babasıyla gelen 12 yaşındaki İbrahim Ali ise şunları söyledi:

"Her şeyden önce bizim oradaki depremzedelere yardım etmemiz bir görevdir. Onlar bizim kardeşimiz; ne gerekiyorsa yapmalıyız. 1 kuruş dahi olsa yardım sandığına atılmalıdır. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Burada liman patlaması olduğu zaman da yaralarımızı sarmak için bize yardım ettiler."

Ülkenin ikinci büyük kenti kuzeydeki Trablusşam'da da Lübnan Müftüsü Deryan'ın çağrısı üzerine depremzedeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremzedelerin ruhu için duaların okunduğu namazı Trablusşam Müftüsü Muhammed İman tarafından kıldırdı.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentindeki cenaze namazı ise Baha el-Hariri Camisi'nde eda edildi.

Almanya

Almanya genelinde 900'den fazla caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezi ve camilerdeki cuma namazı sonrası deprem bölgesindekiler için maddi yardım da toplandı.

Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Naci Şengün, Mustafa Kaderli, Adem Kemaneci ve Gökhan Uygun'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaralılara şifa, ölenlere rahmet dilendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de de İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Mevlana Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua edildi.

İmam Emre Şahin'in okuduğu hutbenin ardından kılınan cuma namazından sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Camide, depremden etkilenenler için yardım toplandı.

Ayrıca Berlin’deki IGMG camilerinde, 12 Şubat Pazar sabah namazından sonra depremde hayatını kaybedenler için dua ve Kur'an-ı Kerim okunacak.

Batı Trakya

Depremlerin haberinin alınmasının ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteren Batı Trakyalı soydaşlar, İskeçe'deki Çınar Camisi'nde bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenler için saf tuttu.

Çok sayıda soydaşın katıldığı gıyabi cenaze namazını İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa kıldırdı.

Trampa, cuma hutbesinde, birlik ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, "ana vatanımız Türkiye'de meydana gelen depremin üzüntüsünü yüreklerimizin derinliklerinde yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Trakyalı soydaşların, ana vatan Türkiye'de deprem nedeniyle yaşanan üzüntüyü paylaştıklarını belirten Trampa, kampanyalara destek olmak isteyen soydaşları gerek duyulan malzemeler konusunda bilgilendirdi.

Namazın ardından edilen dualarda, Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı sıkıntıları tez zamanda atlatması temennisinde bulunuldu.