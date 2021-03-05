Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı





ŞEHİT SAYISI 11 OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamda, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir" denildi.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11 askerin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir" denildi.

Yaralı personelin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU



Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan 11 askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi.





'BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE ŞEHİTLERİMİZ VARDI, YARALILARA YARDIM ETTİM'



Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Çekmece köyünden vatandaşlar, bölgeye giderek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine ilk ulaşan köylü, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi:



"Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için 'İyi misin ağabey?' dedim. Biraz nefes aldı ardından 'İyiyim' dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı."





COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA



Kara Kuvvetleri'nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 39’a yükseldi.



1997'DE 11 ŞEHİT



Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı.



2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI



İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.



2017'DE 13 ŞEHİT



Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu.



21 ASKER TAŞIYABİLİYOR



Fransa’da imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi.



Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor.

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER TATVAN'A HAREKET ETTİ



Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında kaza kırıma uğrayan ve bir general ile rütbeli askerlerinde bulunduğu 9 askerin şehit olduğu kazanınardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti" denildi.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ELAZIĞ'DA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere Elazığ'a geldi.





Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.



YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Bu arada aynı hastaneye getirilen şehitlerin ise otopsi işlemleri sürüyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşlarının Elazığ'a gönderileceği belirtildi.

ŞEHİTLERİN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI, CENAZELER ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ



​Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslara konulan şehitlerin naaşı Elazığ'a gönderildi. Şehitlerin cenazelerinin bulunduğu ambulanslara jandarma ve polis araçlarının eskortluk yaptığı görüldü. Şehitler, Elazığ'da sabah saatlerinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.