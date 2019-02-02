Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Burhan Karaçam: "Mali disiplini kurduk"
Lazer epilasyon uyarısı
Lazer epilasyon uyarısı
Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün
Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0

Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören

Adana'da, askere gitmek için kendisini uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş (20), son yolucuğuna askeri törenle uğurlandı.

Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören

Adana'da, askere gitmek için kendisini uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş (20), son yolucuğuna askeri törenle uğurlandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:48
3 Okunma
Askere uğurlanırken kazada ölen genç için askeri tören

ADANA'da, askere gitmek için kendisini uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş (20), son yolucuğuna askeri törenle uğurlandı. Ateş, aynı kazada birlikte can verdiği babaannesi Elzem Ateş ile birlikte toprağa verildi.

Kaza, 31 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Askere gidecek olan Haydar Ateş ile kendisini uğurlamaya gelenler, Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüse binerek, il merkezine gitmek için yola çıktı.  Ancak minibüs, Yüreğir'e geldiğinde ters yönden gelen İbrahim Ç.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş, babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi. 18 kişi de yaralandı.

Murat Kazım Aydın Adana'da toprağa verilirken, Haydar Ateş ve Elzem Ateş Karataş, son yolculuklarına bugün uğurlandı. Haydar Ateş için düzenlenen askeri törende babaanne ve torunun tabutları yan yana konuldu. Aile üyeleri ve yakınları ile çok sayıda subayın hazır bulunduğu törende Haydar Ateş'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, askerler tarafından taşındı. Haydar Ateş ve Elzem Ateş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. İlçe merkezinde de yaklaşık 5 bin kişi, dev bir Türk Bayrağı taşıyarak, 'İstiklal Marşı'nı okudu. 

Vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran Haydar Ateş'in kazaya kurban gittiği midibüsün içinde şarkı söylediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.  Görüntülerde Ateş'in şarkı söylediği, yakınlarının da kendisine alkışlarla eşlik ettiği 

DHA

Son Güncelleme: 02.02.2019 13:54
Anahtar Kelimeler:
AdanaAskerTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Atatürk Havalimanı'nda Afrika mandası boynuzu ele geçirildi
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
Mehmetçik, dondurucu soğukta zirvede
HAVADA İMHA EDİLDİ
HAVADA İMHA EDİLDİ
MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ
MGK toplantısının ardından flaş açıklama: KABUL EDİLEMEZ
Akaryakıt istasyonlarında ‘self servis’ dönemi başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında ‘self servis’ dönemi başlıyor
FETÖ'nün kritik isim, Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün kritik isim, Türkiye'ye getirildi
Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı
Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ