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Asılsız ve provakatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son bir ayda asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

17 Nisan 2020 Cuma 09:08
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Asılsız ve provakatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ProvakatörSosyal MedyaIçişleri Bakanlığı
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