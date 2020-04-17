Asılsız ve provakatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.