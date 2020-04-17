Asılsız ve provakatif paylaşım yapan 303 kişi yakalandı

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, son bir ayda asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan; 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi, 303 kişi yakalandı" denildi.
DHA