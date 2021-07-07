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Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:43
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Aşı çadırlarını daha çok randevu almada zorlanan yaşlılar tercih ediyor

ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı aşı haritasında yüzde 45,9 ile kırmızı renkle gösterilen Erzurum'da, aşılama çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde kurulan çadırda görev yapan Aile Hekimi Büşranur Bayraktutan, çadıra randevu alamadıkları için daha çok yaşlı kesimin geldiğini söyledi.

Aşı haritasında yüzde 45,9 ile aşılama oranı düşük illerden olan Erzurum'da aşılama çalışmaları sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında Covid-19 aşı uygulama çadırları kuruldu. Çadırları en fazla, randevu almakta zorlanan yaşlılar tercih ediyor. Merkez Yakutiye ilçesinin kent meydanında kurulan çadırda görev yapan Aile Hekimi Büşranur Bayraktutan, "Yaş gözetmeden randevusuz aşı uyguluyoruz. Bazı sağlık sorunları olan vatandaşları hastanede aşılarını olmaları konusunda uyarıyoruz. Randevu almakta zorlandıkları için daha çok yaşlı kesim çadırda aşı olmayı tercih ediyor. Şu günlerde üçüncü doz aşıya talep var. İki haftadır bu uygulamayı yürütüyoruz. İki çadırda aşı uygulaması yapıyoruz. Günde maksimum 200 kişiye ulaşıyoruz. Bazen aşı yaptırma konusunda çok kararsız kalanlar oluyor. Özellikle hangi aşıyı yaptıracakları konusunda kararsız kalıyorlar, bilgilendiriyoruz. Aşının öldürmediğini, hastalığın öldürdüğünü söylüyoruz. Elimizden geldiğince bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir an önce kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

'HERKESİ KOŞA KOŞA AŞISINI OLMAYA DAVET EDİYORUM' 

Çadırda aşı yaptıran Zekiye Çomaklı (67) ise, "Erzurum'da Covid-19'un yüksek olduğu söyleniyordu. Gördüğüm kadarıyla durum düzelmiş sayılır. İnsanımızın da tedbirli olması şart. Ben yoldan geçerken aşı çadırlarını gördüm. İki aşımı olmuştum, üçüncü aşımı da yaptırdım. Devletimizin verdiği bu imkandan ben de yararlandım. Dadaşlar, devlet bize böyle bir imkan sağlayıp personelini hizmetimize sunmuş. Açık havada aşı olabilme imkanı sağlanıyor. Onun için herkesi, koşa koşa gelip aşısını olmaya davet ediyorum. Allah inşallah bu ateşe bir su serper bu da bizim elimizde" dedi.

Aşı çadırının ikna edici olduğunu ifade eden Gürkan Akalp ise şunları söyledi: 

 "Bu standın inanılamaz derecede ikna edici olduğunu düşünüyorum. Birkaç arkadaşım da birazdan gelecekler. Demek ki insanlar da hastaneye gitme, o sırayı bekleme veya oradaki ortamı yaşama korkusu var. Ben aşı oldum. Olmayı da düşünmüyordum, bu çadırı görünce ikna oldum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı çadırlarıYaşlılar Tercih EdiyorRandevu
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