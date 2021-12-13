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Ardahan’da Sibirya soğukları: Göle eksi 23,4

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:21
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Ardahan’da Sibirya soğukları: Göle eksi 23,4

ARDAHAN ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 23,4 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu. 

Kentte son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18,3 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Yolların buz tuttuğu şehirde vatandaşlar iş yerlerine öğrenciler ise okullarına gitmekte zorlandı. Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 23,4 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu. 

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: 

"Ardahan merkez eksi 18,3, Göle eksi 23,4, Hanak eksi 15,2, Çıldır eksi 11,4, Damal eksi 9,9, Posof eksi 4,6."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanSibirya SoğuklarıGöle
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