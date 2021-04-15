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Ardahan vaka sayısı düşen iki ilden biri oldu; denetimler sürüyor

Koronavirüs vaka sayıları ülke genelinde yükselirken son verilere göre Samsun ve Ardahan'da azaldı. Çarşı esnafını ziyaret edip, vatandaşlara uyarılarda bulunan ve maske dağıtan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bizler yoğun bir gayret içerisindeyiz. Geçen hafta bir düşüş kaydettik. İnşallah hem bizim çalışmalarımızla hem de vatandaşların hassasiyetini yüksek tutmak, onların özen göstermesini temin etmek suretiyle hastalığı azaltacağız" dedi. Ardahan'da vatandaşlar da oranı daha da aşağılara çekeceklerine inandıklarını söyledi.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:20
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Ardahan vaka sayısı düşen iki ilden biri oldu; denetimler sürüyor

ARDAHAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki hafta en çok Covid-19 vakası görülen iller sıralamasında zirvede yer alan Samsun, Ardahan'la birlikte Türkiye'de bu hafta azalış görülen iki ilden biri oldu. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde Covid-19 vaka sayısı artarken Ardahan ve Samsun'da azaldı. 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka oranı Ardahan'da 185,11 iken, 3-9 Nisan vaka tablosunda bu oran 5,2 azalarak 179,91'e geriledi.

Bugün kent merkezinde yapılan denetimlere, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri ve muhtarlarla birlikte  denetimlere katılan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, çarşı esnafını ve vatandaşları uyardı ve maske dağıttı. Halk pazarında da  denetleme yapan Vali Öner yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimler çerçevesinde iş yerlerini ve vatandaşları ziyaret ettik. İşyeri sahipleri ve çalışanlarına yine vatandaşlarımıza kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Malum bütün Türkiye’de hastalık artış seyrinde. Ancak ilimizde son bir haftalık diliminde Türkiye’de Samsun ve Ardahan'da nispi bir düşüş yaşandı. Bizler yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hem kolluk çalışanlarımız, hem sağlık çalışanlarımız yoğun bir gayret halinde. Aynı zamanda denetleme ekiplerimiz ve tüm kamu, kurum kuruluşlarını sorumlu kıldığımız denetleme ekiplerimiz var. Onlarla birlikte bu denetleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Sağ olsun Ardahan halkı da bize kulak verdi. Geçen hafta bir düşüş kaydettik. İnşallah hem bizim çalışmalarımızla hem de vatandaşların hassasiyetini yüksek tutmak, onların özen göstermesini temin etmek suretiyle hastalığı azaltacağız."

Denetimlerin daha da düşeceğine inandıklarını söyleyen vatandaşlardan Zeynettin Demir, "Ardahan'da vakaların düşmesinde valilik, belediye ve emniyetin denetimleri etkili olmuştur. Bizler de halk olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu oran daha da düşecek. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu illetten en yakın zamanda kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vaka SayılarıArdahan
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