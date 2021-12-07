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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu

07 Aralık 2021 Salı 11:19
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Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu

ARDAHAN’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü. 

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu. Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanEksi 15 Derece
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