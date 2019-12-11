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Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.

Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:59
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Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlanıyor

GAZİANTEP - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (GTO TAM) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekti ve 6 yılda gelen dosya sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti. İş dünyası için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısının 800 bini geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülen dava dosyalarının yüzde 70’inin arabuluculuk sistemi vasıtasıyla anlaşmayla sonuçlandığının altını çizerek şöyle dedi:

"Arabulucuk sistemi kullanımı her geçen gün artıyor. 6 yılda 1 milyon dosyaya ulaştı. İş dünyası için önem taşıyan ve çalışma hayatına ilişkin konularda başvuru sayısı ise 800 bini geçti. Bu sistem ile görülen davaların yüzde 70'i anlaşma ile sonuçlandı. İşçi ile işveren bu sistemde kendi rızaları ile birbirlerinden helallik isteyerek el sıkışıyorlar. Diğer türlü bir mağdurlar ordusu yaratılıyordu.  Şimdi her iki taraf kolay bir şekilde helalleşerek işi bitiriyor. Eskiden aylar süren davalar bu sistem ile günler, haftalar içerisinde biter hale geldi."

‘SİSTEM MAHKEME YOLUNU KAPATMIYOR’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülecek olan davaların arabuluculuk sistemi ile uzlaşma sağlanamadığı taktirde mahkeme yolunun açık olduğunu da belirterek, "Taraflar aralarında anlaşamaz ise yine mahkeme yolu açık. Bu sistem kesinlikle mahkeme yolunu kapatmıyor. İlla bu sistemde anlaşılacak diye bir şey yok. Mahkeme yolu açık.

Bu sistem ile insanlar uzun süren mahkemelerden ve maddi külfetten kurtulurken, adalet sistemimizde önemli bir iş yükünden kurtulmuş oluyor” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise işçi ve işveren arasında olan davaların arabuluculuk sistemi ile zaman ve paradan tasarruf edildiğini belirterek, bu sistem ile yargıda oluşan iş yoğunluğunun da azaldığını kaydetti.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na plaket takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HisarcıklıoğluArabuluculuk Sistemi
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