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Antep fıstığında verim kaybını önleyen ilaç Şanlıurfa'da üretildi

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, her yıl fıstık üretimine büyük oranda verim kaybı yaşatan dolu yağışının verdiği zararın önüne geçmek için yeni bir zirai ilaç geliştirdi. Geliştirilen ilacın denemelerinden başarılı sonuçlar alındığını söyleyen Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ertuğrul Güldür, "Zaman içinde ilacı tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz" dedi.

14 Temmuz 2020 Salı 10:16
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Antep fıstığında verim kaybını önleyen ilaç Şanlıurfa'da üretildi

ŞANLIURFA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre üretimi en çok Şanlıurfa'da yapılan Antep fıstığında her yıl dolu yağışı nedeni ile verim kaybı yaşanıyor. Dolunun verdiği zararı en aza indirmek isteyen Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ertuğrul Güldür ve ekibi 2 yıllık çalışmanın meyvesini aldı. İki farklı zirai ilacın karışımı ile yeni bir ilaç geliştiren ekip dolunun meyvede, ince dal ve sürgünlerinde bıraktığı zararı en az seviyeye indirebildi. İlacı bu yılki dolu yağışından sonra 5 fıstık bahçesine uygulayan Ertuğrul Güldür ve ekibi, olumlu sonuçlar aldı. İlacın Türkiye'de ilk defa Şanlıurfa'da uygulandığını belirten Prof. Dr. Güldür, "Bu çalışmamızı dolu yağışından hemen sonra uyguladığımızda bu zararı en az limite indiriyoruz" dedi. 

'İLAÇ VERİM KAYBININ ÖNÜNE GEÇİYOR'

Ürettikleri ilacın son derece etkili bir karışım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul Güldür, şöyle devam etti:

"Dolu, mevsim geçişlerinde özellikle kış aylarından bahar aylarına geçerken hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkan bir afettir. Büyüklüğüne ve şiddetine göre meyvelerin üzerinde ve dallarda büyük hasar meydana getirmektedir. Özellikle Antep fıstığının meyvesi çok önemli olduğu için meyvelere çarptığı anda buralarda hızlı bir şekilde kararmaya neden olmakta ve dolayısıyla meyve ekonomik ömrünü yitirmektedir. Bunu engellemek için dolu yağışından hemen sonra 100 litre suyun içine 60 gram tiofenik metil ve 200 gram kükürt koyduk. Kükürt'ün en önemli etkisi yara yerlerini hızlı bir şekilde iyileştirmesidir. Dolayısıyla burada bitki sakızlanma yapmak yerine hızlı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Ağaç herhangi bir strese girmiyor. Eğer bunu uygulamasak ağaç bu noktalara koruma amaçlı sakız üreterek cevap verecek. Bu ise bitkinin hızlı bir şekilde enerji kaybına ve gelişmemesine neden olacak. Bundan dolayı verimde büyük oranda bir kayıp olacak. Meyve yüzeyi karardığı için bu meyveler boşa gidecek."

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA ŞANLIURFA'DA'

İlacın fıstıkları koruma altına aldığını özellikle yara yerlerini hızlı bir şekilde kapattığını anlatan Güldür, "Yara yerleri kapanan fıstık normal faaliyetine devam edecek. Meyve de pazar değerini koruyacaktır. Bizim örnek çiftçilerimiz var. Bu son çalışmamızı 5 çiftçimizin bahçesinde uyguladık. Tümünün üzerinde de olumlu sonuçlar aldık. Bu çalışma Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışmadır. Çünkü fıstık bahçelerinde bu iki ilaç karışımını ilk defa kullanıyoruz. Karışım dozunu laboratuvarımız da tespit ettik ve bahçelerde denedik. Bu ilaç fıstık için ilk kez kullanılan bir ilaçtır. Şuanda sadece Türkiye’de Urfa bölgesinde uygulandı. Zaman içinde ilacı tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Harran Üniversitesi Ziraat FakültesiAntep FıstığıIlaçŞanlıurfa
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