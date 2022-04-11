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Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler

Savaştan kaçan Ukraynalılar, Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' etti

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:34
Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler

ANTALYA - Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bir grup Ukraynalı, kendilerine kucak açan Antalyalılara teşekkür etmek için bir araya gelip çöp topladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 47'nci gününde de sürüyor. Savaş nedeniyle çoğunluğu Ukraynalılardan oluşan binlerce kişi, daha güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı. Kaçan Ukraynalıların tercih ettiği ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özellikle Antalya'ya gelen Ukrayna ve Rusya vatandaşları, burada yerleşik Rus ya da Ukraynalı ailelerin yanında yaşıyor. Bazılarıysa ev kiralayıp, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta savaşın sona ermesini bekliyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER

Savaştan kaçan Ukraynalı bir grup, kendilerine kucak açan Antalyalılara teşekkür etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 30 kişilik Ukraynalı grup, geldikleri ormanda çöp topladı.

Poşetlere doldurulan çöplerin arkasında fotoğraf çektirerek paylaşan Katerina Semerich (24) "Benim gibi savaş nedeniyle Antalya'ya gelenlerle birlikte bir etkinlik düzenledik. Amacımız, Antalya'nın kirli olan yerlerini kısmen de olsa temizlemekti. Bizler burada yalnızca misafiriz ve yerlilere saygılıyız" dedi. Semerich'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

DHA

Son Güncelleme: 11.04.2022 15:35
Anahtar Kelimeler:
Savaştan Kaçan UkraynalılarAntalyalılar
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