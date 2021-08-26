Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454.91
ALTIN
482.47
DOLAR
8.3940
STERLİN
11.5407
EURO
9.9001
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri...
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:30
10 Okunma
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 125 İtfaiye Eri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların sözlü sınava katılabilmek için 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve uygulamalı sınav, 18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Antalyaİtfaiye Eri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Muğla'da ilk filizler çıktı
Muğla'da ilk filizler çıktı
Kars'ta sağanak ve dolu 
Kars'ta sağanak ve dolu 
Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi
Tokat'ta Off-Road şenliği düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma