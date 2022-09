Antalya'ya sonbaharın ilk kafilesi, İsveç'ten geldi

ANTALYA - Antalya turizminde, yaz mevsiminin sona ermesiyle eylül ayıyla birlikte sonbahar- kış sezonu başladı. İsveç'ten 14 günlük Türkiye tatili için 31 kişilik kafile, kente geldi. Nisan sonuna kadar 10 bin kişi ve 130 bin geceleme olacak programda turistler, 1 hafta Antalya ve Kapadokya bölgesini gezecek, 2'nci hafta Side'de güneşli sonbahar günlerinde dinlenecek.



Avrupa'da havaların soğumaya başladığı bugünlerde özellikle Kuzey Avrupalı emekliler, gözünü Akdeniz'e çevirdi. Güneşlenip, denize girecekleri, kültürel ve tarihi alanları seyahat edebilecekleri sonbahar dönemi emekliler için ideal sezon olurken, Avrupa'da okul tatillerinin sona ermesiyle çocuklu aileler ise evlerine döndü. Böylece seyahat tutkunu emeklilerin güney tatilleri de başladı. Antalya merkezli tur operatörü, sezonun ilk misafirlerini eylül ayının ilk günü İsveç'ten Antalya'ya getirdi. Ceketleriyle Antalya'ya inen yolcular, güneşli havayı görünce uzun uçuş yorgunluğunu unuttu.



'YATAN DEĞİL GEZEN TURİST'



Kış döneminde gelen her turistin, turizmin 12 aya yayılması için büyük önem taşıdığını belirten firma genel müdürü Recep Yavuz, 14 günlük programlarla gelen misafirlerin, Antalya- Konya- Kapadokya etabında yaklaşık 2 bin kilometre seyahat ederek, 20'den fazla ören yeri ziyaret edeceğini kaydetti. Yavuz, bu misafirlerin yatan değil, gezen turist olduğunu dile getirdi.



7 ÜLKEDEN UÇUŞ PROGRAMI



Yavuz, 2022 sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde bu programı Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Danimarka, İngiltere ve İsveç'ten gelen turistlerle devam ettireceklerini söyledi. Pandemi dönemindeki tıkanıklığın 2022 yılına yayıldığı ve bu yüzden kış programını 1 ay öne çekerek Eylül ayında başladıklarını belirten Yavuz, kültürel gezi, alışveriş ve dinlenme amaçlı programın 14 gün boyunca aktif olarak sürdüğünü kaydetti.



ORTA YAŞ ÜSTÜ TURİST



'Best ager' denilen orta yaş üstü turistlerin Kapadokya'da balonla uçup, Alanya'da seralardan muz topladıklarını ve ülkeye özgü her şeye ilgi duyduklarını anlatan Yavuz, “Sonbahar- kış döneminde ayın yarısını ülkemizde geçirecek olan turistlerin bazıları ilkbahar için şimdiden rezervasyon yaptırdı" diye konuştu.



130 BİN GECELEME



Programdaki rezervasyonlara göre eylül- aralık dönemi 70 bin, eylül- nisan dönemi ise toplamda 130 bin geceleme gerçekleşeceğini belirten Recep Yavuz, 10 bin turistin 13 gece 14 günlük paketlerle Antalya'ya geleceğini açıkladı. Yavuz, bu sürecin turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağladığını kaydetti.



İsveç'ten gelen ilk kafilede bulunan Johnsson çifti, Türkiye'ye daha önce golf için geldiklerini, aldıkları servis ve misafirperverlik nedeniyle tekrar geldiklerini söyledi.



1980'li yıllarda Türkiye'ye fabrika inşaatı için geldiğini belirten bir turist ise 6'ncı kez Türkiye'ye geldiğini ve daha görecek çok yer olduğunu dile getirdi.



CEKETLERİ ÇIKARDILAR



İsveçli turistlere eşlik eden profesyonel tur rehberi Utku Eren, misafirlerin Antalya Havalimanı'na ayak basar basmaz ceketlerini çıkardıklarını ve 'Türkiye' dediklerini söyledi. Stockholm'de havanın sabah saatlerinde 12, Antalya'da ise 24 derece olduğunu belirten Eren, turistlerin böyle havada çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.



Öte yandan yılbaşından 31 Ağustos'a kadar İsveç'ten Antalya'ya 140 bin turist geldi.