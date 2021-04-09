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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi

Antalya'da polislere silah kullanmanın inceliklerini öğreten usta atıcı komiser Nisa Aydın (44), tek elle kullandığı silahlarla hedefi 12'den vuruyor. Bu özelliği nedeniyle 'Emniyetin Lara Croftu' olarak anılan Nisa Aydın, AK 47 silahını kullanarak tempolu atışlar yapıyor. Aydın, mermi sesinin kendisine müzik gibi geldiğini söylüyor.

09 Nisan 2021 Cuma 15:29
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Antalya emniyetinin 'Lara Croft'una, mermi sesi müzik gibi

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nisa Aydın, 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiği Kırıkkale'de polis olabilme hayaliyle eğitim hayatına başladı. Sağlık sorunları nedeniyle anne ve babasını aynı yıl 1 ay arayla kaybeden Aydın, büyük üzüntü yaşadı. 1999 yılında Trabzon Polis Okulu'nu kazanan Aydın, mezun olduktan sonra mesleğe ilk adımı attı. 22 yılda çok sayıda müsabaka ve özel görevde yer alan Nisa Aydın, başarılı atışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

LARA CROFT'A BENZETİLİYOR

Bir dizi eğitimin ardından uzman atış eğitmeni olarak Antalya'ya tayin edilen Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, meslektaşlarına tabanca ve uzun namlulu silahlarla hedefi tam 12'den vurmanın inceliklerini gösteriyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 8 bin personeli yıl içerisinde belli periyotlarla eğitime alan Aydın'ın, içerisinde özel harekat polislerinin de bulunduğu 14 kişiden oluşan özel ekibi bulunuyor. 8 bin personele kendi ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, gözü kapalı ya da tek elle kullandığı silahlarla hedefi tam isabet vurması nedeniyle meslektaşları tarafından aktrist Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetiliyor.

MERMİYLE MÜZİK YAPIYOR

Kullanmadığı silah kalmadığından söz eden Komiser Nisa Aydın, AK-47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, mesleğini severek yapıyor. Eğitim sonunda eğitim alan personele moral ve motivasyon olması için yine silahları kullanan komiser Aydın, hedefi vururken mermi seslerinin kendisine müzik gibi geldiğini belirtiyor.

ZORLU İKİLİ

Komiser Nisa Aydın'ın eğitimlerde en büyük yardımcısı ise polis memuru Osman Demirtaşlar. Çocukluğundan bu yana özel harekat polisi olmayı hedefleyen Demirtaşlar, silahla gösterdiği başarılı atışların ardından meslektaşlarını disiplinli bir şekilde eğitiyor. Kas hafızası üzerine çalışmalar yapan Demirtaşlar, boş mermi kovanını 5 metre mesafeden tam ortadan vurmayı başarıyor. Ayrıca hızlı silah çekme konusunda da dereceleri bulunan Demirtaşlar, bu özelliğinden dolayı meslektaşları tarafından 'Yıldırım Osman' diye anılıyor. Yıldırım Osman ve Lara Croft Aydın 'Emniyetin Zorlu İkilisi' olarak hem eğitim verip hem de silah kullanmanın inceliklerini gösteriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya EmniyetiLara Croftu
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