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Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey Karlov'u andı

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:04
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Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey Karlov'u andı

ANTALYA - Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikholaos, ölümünün 1678'inci yılında mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesindeki adını taşıyan anıt müzedeki ayinle, 19 Aralık 2016'da Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da ilçede isminin verildiği caddedeki etkinlikle anıldı.

Rus Ortodokslar tarafından ölüm tarihi 19 Aralık 343 kabul edilen Aziz Nikholaos, ölümünün 1678'inci yılında mezarının bulunduğu Demre'deki anıt müzedeki ayinle anıldı. Moskova Patrikhanesi ile Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği'nin düzenlediği ayini, İstanbul'dan gelen Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev yönetti. Ayine Antalya, İstanbul ve Alanya'dan gelen 6 din adamının da aralarında olduğu yaklaşık 400 Rus katıldı. Kadınlardan oluşan koronun ilahi söylediği ayinde din adamları; Aziz Nikholaos, dünya barışı, sevgi, dostluk, koronavirüsün sona ermesi ve Rusya-Türkiye dostluğu için dua etti. Ayine katılanlara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

ANDREY KARLOV DA ANILDI

Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ndeki ayine katılanlar, daha sonra Noel Baba Meydanı'na bağlantı yollarından Andrey Karlov Caddesi'ne geldi. Andrey Karlov Caddesi'ndeki anıt önünde bir araya gelen Ruslar, ayin yaptı. Andrey Karlov için dua edenler, anıta, karanfil ve kırmızı gül bıraktı. Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev, "Aziz Nikholaos'tan yardım istedik. Onun için dua ettik. O bizim için büyük bir aziz. Bugün Ortodoks dünyasında Aziz Nikholaos anılıyor. Burası onun evi. Ayrıca Türk dostu, Türkiye-Rusya dostluğunun simgesi Andrey Karlov'un ölümünün 5'inci yılı. Ona Türkiye ve Demre olarak sahip çıktınız. Burada adını caddeye verdiniz. Andrey Karlov'un anısı, Aziz Nikholaos'un evinin yanında yaşıyor. Bu elim olayı unutmayacağız, unutturmayacağız ancak Türkiye-Rusya dostluğunu geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalyadaki RuslarAziz NikholaosAndrey Karlov
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