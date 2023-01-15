Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor

Antalya (AA)

Kentte 11 Ocak'ta başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış, Yeniköy Mahallesi'nin çukurda kalan bazı kısımlarında büyük su birikintilerine neden oldu. Genelde müstakil ev ve villaların yer aldığı bölgedeki yağmur sularının tahliyesini sürdüren belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine de yardımcı oluyor.

İşe veya alıverişe gitmek için dışarı çıkması gerekenler, çağırdıkları belediyenin iş makinesinin kepçesine binerek evlerinden çıkabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Yasin Atik, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi.