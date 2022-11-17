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Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı

17 Kasım 2022 Perşembe 13:56
Antalya'da yabancı turist sayısı 13 milyonu aştı

ANTALYA  - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Kasım itibarıyla Antalya'ya hava yolu ile gelen yabancı turist sayısının 13 milyon 3 bin 263'e yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden olan Antalya'da 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle yaşanan düşüş, bu yıl itibarıyla sona erdi; ivme yeniden 2 yıl öncesine döndü. Bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 48 artış kaydederek, 12 milyon 743 bin 295 oldu.

VALİ YAZICI DUYURDU

Havaların da sıcak devam ettiği kentte, 15 Kasım itibarıyla 13 milyon barajı da aşıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm sektörü için sevindirici olan haberi sosyal medya hesabın şu sözlerle duyurdu:

"Kültürün başkenti, sporun başkenti, sanatın başkenti, tarımın başkenti, turizmin başkenti, ülkemizin misafir odası Antalya'mıza 15 Kasım itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 3 bin 263 oldu."

EN İYİ İKİNCİ YIL 2022

Turizm sektörü temsilcilerinin beklentilerine göre, Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının yıl sonunda 14 milyonu bulması bekleniyor. 15,5 milyon yabancı turist sayısıyla 2019 yılının en iyi yıl olduğu kentte, 2022 yılı; 15 Kasım itibarıyla 13 milyon yabancı turist sayısıyla 2019'dan sonraki en iyi ikinci yıl olarak şimdiden kayıtlara geçti.

DHA

Son Güncelleme: 17.11.2022 14:07
Anahtar Kelimeler:
AntalyaYabancı Turist
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