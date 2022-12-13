Antalya'da selin yaraları sarılıyor

ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, felaketin yaraları da sarılıyor. Su basan ev ve iş yerleri ile çamur ve balçıkla dolan yollar, görevlilerin yanı sıra gönüllüler ve jandarma personelince temizleniyor.



Kumluca ve Finike'de 11 Aralık'ta akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, iki ilçede hayatı felç etti. Kumluca'da yağmur ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Çayı ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca'da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ile müstakil evleri su bastı.



ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI



Yağış sonrası özellikle Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda iş yeri, apartmanların zemin ve giriş katlarını su bastı. Bulvar kenarında ve bağlantı yollarında park halindeki çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların birbirinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu. Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde sel sularının çekilmesi sonrası balçık ve moloz yığınları ortaya çıktı.



FİNİKE'DE SEL FELAKETİNİN BOYUTU



Sel, Finike'de de büyük zarara yol açtı. Seralar ve narenciye bahçeleri su altında kalırken, araçlar selde sürüklendi. Sel sırasında bir evle beraber istinat duvarı yıkıldı. Kale Mahallesi'nde su basan evdeki Suriyeli 4 çocuk, ekiplerce kurtarıldı. Selin vurduğu Kumluca ve Finike'de, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime dün ara verildi.



Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçede metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğünü belirterek, İskele, Yeşilyurt ve Sahilkent mahallelerinin zarar gördüğünü aktardı. Geyikçi, "Evlerimizin alt katlarını su bastı. Seralarımıza da su bastı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bazı evler kullanılamaz hale geldi. Barınmaları için yer ayarlıyoruz. Kumluca kadar hasarımız yok ama bizde de var" dedi. Finike portakalının tescillendiğini hatırlatan Geyikçi, "Hasat devam ediyordu. Bazı üreticilerimiz zarar gördü. Bu zarar, fiyat farkıyla telafi edilir diye düşünüyorum" dedi.



TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kumluca'da selden etkilenen sera ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Gavur Deresi'nde inceleme yapan Soylu, esnafa da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı.



Sel sonrası tüm kurum ve kuruluşlar, zarar gören Kumluca ve Finike için seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yaralar da sarılıyor. Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de kentteki çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibi de bu sabah sel bölgesine gelip, çalışmaya başladı. Finike ile Kumluca'daki okullar ise bugün yeniden eğitim-öğretime başladı.



DÜŞEN PLAKALAR AĞACA ASILDI



Diğer yandan Antalya ve ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle birçok aracın plakası düştü. Esnaf, sürücülerin kolayca bulabilmesi için düşen plakaları direğe ve ağaçlara astı. Metin Kasapoğlu Caddesi'nde ağaç, plakalarla doldu. Bölgede yaşayanlar ise hemen her yağmurda benzer durumlarla karşılaştıklarını belirtti.

'MAVİ BERELİLER' SEL BÖLGESİNDE



Antalya Kumluca'da yaşanan sel sonrası ekipler, balçıkla dolan sokak ve caddeleri temizliyor. Kent genelinde ilgili kurumlara bağlı ekipler, iş makineleri ile balçık temizleyip, yolları yıkıyor. İş yeri sahipleri de dükkanlarındaki su ve çamuru temizleyerek, zarar gören ürünleri dışarı çıkarıyor. Selden etkilenenlere askerler de yardım etti. Farklı kentlerden gelen 700 jandarma, iş yeri sahipleriyle dükkanları temizlerken, ürünleri taşımasına yardımcı oldu. Jandarma ayrıca yollarda temizlik çalışması yapıp, selin etkilerini azaltmaya çalıştı. Sel bölgesine gelen mavi bereli komando birlikleri de çalışma yürütüyor.



Öte yandan temizlik çalışmalarına gönüllüler de katıldı. İsmail Güngör, "Askerlerimizin görev almasına seviniyoruz. Selden sonra her yer çok kötü oldu. Komşularımızın durumu kötü. İş yerleri, seralara olanlardan dolayı çok üzgünüz. 700'den fazla askerimizin gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Allah razı olsun" dedi.