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Antalya'da midibüs takla attı

Antalya'da midibüs takla attı: 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı

31 Ekim 2021 Pazar 10:56
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Antalya'da midibüs takla attı

Antalya (DHA)

Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsü takla attı. Araçta bulunan 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı. Yolcular sürücünün uyuduğunu öne sürdü.

Kaza, Serik ilçesi sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya'ya giden tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti. Bu sırada takla atıp sürüklenen midibüs, yol ortasında durdu. Havalimanına turist transferi yapan tur midibüsünde bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcular sürücünün uyuduğunu iddia ederken, sürücü gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMidibüs Kaza
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