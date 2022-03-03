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Antalya'da hortum yıktı geçti

03 Mart 2022 Perşembe 14:09
Antalya'da hortum yıktı geçti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda çok sayıda ev ve sera zarar gördü, Merkez Camii'nin minaresi yıkıldı. Serası hasar gören Mustafa Nacak "Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin zararımız var" dedi.

Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu, hortum oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Merkez Camii minaresi de hortum nedeniyle müezzinin evinin üzerine devrildi.

'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Merkez Camii'nin yanındaki binada oturan İnci Kılınç, "Akşam saat 10 sıralarında büyük bir hortum ile patlama sesi geldi. Sonra içerideki kişileri çıkarmaya başladık. Minare yıkıldı. Alabildiğimiz eşyaları aldık. Arabalara koyduk. Çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Evin içerisinde köyün müezzini oturuyor. 2 küçük çocukları vardı. Onları ve eşini çıkardık. Çok büyük bir afet yaşadık" dedi.

'ALLAH KUŞLARI KORUMUŞ'

Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi alıp, götürdü. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Seraları hepsini götürdü. Cenab-ı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi. Serası hasar gören Mustafa Nacak ise "Akşam 9-10 arasında çok şiddetli fırtına oldu. Seralarımızı, hortum aldı. Yol boyu gittiği yerde bir tane sera koymadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En az 250 bin TL zararımız var" diye konuştu.

'EVİMİZİ GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİK'

Hortum nedeniyle evi zarar gören Elif Kılınç da "Hortum çıkıp, camları her yeri kırıp geçirdi. Evimi böyle görünce şok geçirdik. Sabah erken geldik, tadilatını yaptırıyoruz. İçini temizleyip silip süpüreceğiz. Hortumun geçtiği her yerde hasar var" ifadelerini kullandı.

ANTALYA'YA 126 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan, kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece boyunca zaman zaman etkisini artırarak devam etti. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı araçlar, su birikintilerinin içinde kaldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezine son 24 saatte 126,84, Elmalı'ya 80, Kemer'e 77, Döşemealtı'na 76,4, İbradı'ya 65,6, Kepez'e 54 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı Antalya Körfezi'nde 116,3, Manavgat'ta 101,5, Finike'de 92,2, Serik'te 91,1, Konyaaltı'nda 90,7, Alanya'da 87,8 kilometreye kadar ulaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHortum
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