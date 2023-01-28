Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

Antalya (AA)

Kent merkezinde önce kuvvetli fırtına ardından şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ağaç, tabela devrildi, banklar söküldü, çöp konteynırları sürüklendi. Konyaaltı Sahili'nde ise oluşan dev dalgalar kaldırım taşları ile yürüyüş parkurlarındaki oturulacak yerlere zarar verdi.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yaptı. Devrilen ağaçlar kaldırıldı, sökülen kaldırım taşları, banklar onarıldı ve kirlenen yollar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler, Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri Daire Başkanlıkları ve ASAT personelinden oluşan 160 kişilik ekip tarafından Konyaaltı Sahili'nde sökülen demir korkuluklar ve kaldırımdaki parke taşları yeniden yapıldı. Beach Park bölümünde oluşan kum yığınları ise iş makineleriyle kaldırıldı. Yıkılan ağaçlar yeniden dikilirken kırılan dallar temizlendi.