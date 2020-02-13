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'Antalya'da deprem hareketliliği endişelendiriyor'

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya'nın çevresindeki antik kentlerde felaketler yaşadığını belirterek, "Şu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız" dedi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:26
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'Antalya'da deprem hareketliliği endişelendiriyor'

ANTALYA - Antalya ve çevresindeki deprem hareketliliğini araştıran Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, Leonardo da Vinci'nin notlarında, Antalya'yı ilgilendiren deprem bilgisinin yer aldığını söyledi. Yüklü, Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük depremi notlarında şöyle tanımladığını aktardı:

"Denizde bir deprem oldu. Rodos yakınlarındaki Adalia (Antalya) yakınlarında. Deniz zemininde öyle bir yarık açıldı ki üç saatten fazla bir süre o açılan yarığa deniz suları doldu. Daha sonra tekrardan deniz eski halini aldı."

'TARİHSEL DÖNGÜ SÜRESİNİ ÇOKTAN DOLDURDU'

Atakan Yüklü, Leonardo da Vinci'nin bu gözlemlerini yaptığı bölgenin Antalya'ya çok yakın, 'Helen Yayı' olarak isimlendirilen tektonik alan olduğunu kaydetti. 'Helen Yayı'nın, Afrika levhasının Ege Denizi altına daldığı bölgede oluşan aktif deprem ve volkan üreten tektonik alan olduğunu aktaran Yüklü, "Bu alan Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlar, Girit'in ve Rodos'un güneyinden geçer, Fethiye Körfezi'ne doğru uzanır. Özellikle Antalya bölgesinde bulunan antik kentlerin yazılı kayıtlarına baktığınızda depremlerin tahrip ettiğini, imparatorların ve zenginlerin yardımlarda bulunduğunu, hatta bazı kentlerin terk edildiğini görmekteyiz" dedi.

Tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya çevresi antik kentlerinde felaketler yaşandığına dikkat çeken Atakan Yüklü, "Şu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız. Deprem, sismik bir aktivite sonucu meydana gelen bir kavramdır. Sismoloji konusudur. Sismoloji, jeofizik mühendislerinin incelediği bir bilim dalıdır. Yerel yöneticilerimiz acilen kadrolarına jeofizik mühendislerini istihdam etmelidir. Çünkü zemin-yapı ilişkisini ancak jeofizik mühendisleri olarak biz irdeleriz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan YüklüTarihsel DönemDeprem Hareketliliği
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