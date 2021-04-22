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Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu kısıtlamalarının birleştirilmesiyle alınan 82 saatlik kısıtlama kararının ardından son iş günü kent sakinleri ve turistler, sahile akın etti. Güneşli havayı fırsat bilenler, kısıtlama öncesi sahil keyfi yaptı, gençler ise denize girdi.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:24
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Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi

ANTALYA - Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı. Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi. Gençler ise denize girdi. Bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya82 Saatlik KısıtlamaSahil Keyfi
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