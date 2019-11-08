Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103153
ALTIN
271.082
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3678
EURO
6.3439
STEMREGEN® 6 KASIM’DA TÜRKİYE İLE BULUŞTU
Son Dakika
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları tanıtıldı
Çini Festivali'nde Kütahya'nın yöresel sanatları...
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor ziyaretçi
Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'ne rekor...
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi; zirvedeki yerini korumak
Dünya şampiyonu karateci Müşerref'in hedefi;...
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu

Türkiye'nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya'da bu yıl çıkan 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu. Yangınların 109'unun nedeni bilinmezken; 30'u yıldırım düşmesi, 28'i ihmal ve dikkatsizlik, 21'i kasıt, 5'i ise kaza sonucu çıktı.

Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu

Türkiye'nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya'da bu yıl çıkan 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu. Yangınların 109'unun nedeni bilinmezken; 30'u yıldırım düşmesi, 28'i ihmal ve dikkatsizlik, 21'i kasıt, 5'i ise kaza sonucu çıktı.

08 Kasım 2019 Cuma 12:07
16 Okunma
Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu

ANTALYA - Turizm ve tarım merkezi Antalya, Türkiye'nin en geniş orman sahasına sahip kenti. Toplam 1 milyon 146 bin 62 hektar orman alanına sahip Antalya'da bu yıl 193 orman yangını çıktı, toplam 233 hektar alan küle döndü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan yanan alanları yeniden ağaçlandırıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl Akseki ilçesinde çıkan 5 orman yangınında 2 hektar, Alanya'da 29 orman yangınında 4 hektar, Antalya merkezde 37 orman yangınında 22 hektar, Finike'de 6 orman yangınında 10 hektar ormanlık alan yandı. Toplam 7 orman yangınının çıktığı Gazipaşa'da 2 hektar, Gündoğmuş'ta 4 orman yangınında 2 hektar alan yandı. Kaş ilçesindeki 15 orman yangınında 65 hektar, örtüaltı tarım merkezi Kumluca'da 13 orman yangınında 10 hektar, Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan ilçesi Manavgat'ta 51 orman yangınında 59 hektar, Serik'te 22 orman yangınında 54 hektar alan yandı. Köprülü Kanyon ve Olimpos Milli Parkları, Kiriş ve Aslanbucak Doğa Koruma alanlarında çıkan 4 orman yangınında 3 hektar ormanlık alan yandı. Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ise bu yıl hiç orman yangını çıkmadı.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

Orman yangınlarının çıkış nedeniyle ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan çalışmaya göre; Akseki'deki yangınlarından biri yıldırım düşmesi nedeniyle çıkarken, 4'ünün nedeni belirlenemedi. Alanya'da çıkan 29 orman yangınının 1'inin ihmal, 6'sının kasıt, 1'inin kaza, 5'inin yıldırım nedeniyle çıktığı belirtilirken, 16'sının nedeni belirlenemedi. Antalya merkezdeki 37 yangının 5'i ihmal, 1'i kasıt, 1'i yıldırım sonucu çıkarken, 30'unun çıkış nedeni ise bilinmiyor. Finike ilçesindeki 6 yangının 1'i ihmal, 2'si kasıt, 2'si yıldırım sonucu çıkarken 1'inin çıkış nedeni belirlenemedi. Gazipaşa'daki 7 yangının 2'si ihmal, 2'si kaza, 1'i yıldırım düşmesi sonucu çıkarken, 2'sinin nedeni ise bilinmiyor. Diğer ilçelerdeki yangınların çıkış nedenleri ise şöyle: Gündoğmuş'ta 4 yangının 1'i ihmal, 3'ü meçhul, Kaş'taki 15 yangının 1'i ihmal 5'i kasıt, 2'si yıldırım düşmesi, 7'si meçhul, Kumluca'daki 13 yangının 1'i ihmal, 1'i kaza, 11'i meçhul, Serik'teki 22 yangının 5'i ihmal, 2'si kasıt, 4'ü yıldırım düşmesi, 11'i meçhul, Milli Parklar ve Doğa Koruma alanındaki 4 yanının 2'si ihmal, 1'i yıldırım düşmesi sonucu çıkarken, 1'inin nedeni bilinmiyor. Manavgat'ta 51 yangından 11'i ihmal, 1'i kaza, 4'ü kasıt, 12'si yıldırım düşmesi nedeniyle çıkarken, 23'ünün çıkış nedeni bilinmiyor.

Yangınlara karşı 98 arazöz, 30 su ikmal aracı, 14 dozer, 4 helikopter, 786 yangın işçisi, 150 teknik eleman, 350 memur ve 48 gözetleme kulesi ile mücadele edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
193 Orman YangınıAntalya233 Hektar Alan Kül Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz’de ani dere taşkınları 'erken uyarı sistemi' ile öğrenilecek
Karadeniz’de ani dere taşkınları 'erken uyarı sistemi' ile öğrenilecek
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar
Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar
Baraj inşaatında 145 metre gövdeye ulaşıldı
Baraj inşaatında 145 metre gövdeye ulaşıldı
Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor
Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi
Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi
Kuşadası açıklarında 61 göçmen yakalandı
Kuşadası açıklarında 61 göçmen yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans