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Ankara’da kaza: 6 ölü

Ankara’da feci kaza: 6 ölü

Ankara’da kaza: 6 ölü

Ankara’da feci kaza: 6 ölü

27 Ocak 2019 Pazar 12:01
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Ankara’da kaza: 6 ölü

ANKARA (DHA) 

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde gezintiye çıkan 6 gencin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada, 6 genç de yaşamını yitirdi.

​Kazada, Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Nallıhan'da yaşayan 6 genç, gezmek için dün akşam saatlerinde minibüsle Beypazarı'na gitti. Burada bir süre kalan gençlerin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü ve iki genç olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye karşın 3 genç de kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR şoförü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara KazaTrafik Kazası
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