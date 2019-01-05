Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88831
ALTIN
220.097
DOLAR
5.3331
STERLİN
6.7862
EURO
6.0844
Ankara’da boş durumdaki 2 katlı ev çöktü
Ankara’da boş durumdaki 2 katlı...
Eğlence mekanı otoparkında silahlı kavga
Eğlence mekanı otoparkında silahlı kavga
Kamyonun çarptığı yaya öldü, hastanede arbede çıktı
Kamyonun çarptığı yaya öldü, hastanede...
670 litre 'sahte içki' ele geçirildi
670 litre 'sahte içki' ele...
Göztepe'de gündem Yasin
Göztepe'de gündem Yasin

Ankara’da boş durumdaki 2 katlı ev çöktü

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 katlı terk edilmiş bir evin yarısı çöktü. Olayda kimse yaralanmazken, çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi.

Ankara’da boş durumdaki 2 katlı ev çöktü

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 katlı terk edilmiş bir evin yarısı çöktü. Olayda kimse yaralanmazken, çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:32
0 Okunma
Ankara’da boş durumdaki 2 katlı ev çöktü

Olay, Anafartalar Mahallesi’nde gece yarısı meydana geldi. Niğde Sokak’ta bulunan 2 katlı terk edilmiş evin yarısı çöktü. Gürültüyle sarsılan mahalleli, sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolu araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği alan ekipler, binada kimsenin yaşamadığını belirledi. Tedbir amaçlı olarak enkazda arama yapan itfaiye ekipleri, kimsenin enkaz altında kalmadığını tespit etti.

Evin çevresini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşları enkaz alanından uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, evde yaklaşık 10 yıldır kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak tahliye edildi.

"EVLER BOŞALTILDI"

Yıkılan evin yakınlarında 30’a yakın terk edilmiş metruk binanın olduğunu belirten Erkan Eroğlu, “Burası Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden. Bu bina da metruk bir bina ve kendiliğinden göçtü, Allah’tan gündüz olmadı. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle. Sadece burası değil, mahallenin tamamı böyle. 10 senedir boş bu bina. Biz mahalleli olarak bu metruk binaların kaldırılmasını istiyoruz. Binanın hemen yan tarafında aile oturuyor. Onlar uyarıldı, evleri boşalttılar. 30’a yakın metruk bina var mahallede” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağEvçökme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğlence mekanı otoparkında silahlı kavga
Eğlence mekanı otoparkında silahlı kavga
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Ankara'da patlama: 2'si polis 5 yaralı
Kamyonun çarptığı yaya öldü, hastanede arbede çıktı
Kamyonun çarptığı yaya öldü, hastanede arbede çıktı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 şehit
670 litre 'sahte içki' ele geçirildi
670 litre 'sahte içki' ele geçirildi
1 milyon liralık kaçak elektriğe drone'lu darbe
1 milyon liralık kaçak elektriğe drone'lu darbe
Simge Barankoğlu gözaltına alındı
Simge Barankoğlu gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Iğdır'da karakola teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Iğdır'da karakola teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ