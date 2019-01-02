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Ankara yeniden beyaza büründü

Ankara'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ankara yeniden beyaza büründü

Ankara'da bir hafta aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
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Ankara yeniden beyaza büründü

Ankara'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı 4 saattir aralıksız devam ediyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı.

DHA

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AnkaraKar
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