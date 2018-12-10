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Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, "Ankara'da yarın gece yarısından itibaren kar yağışının başlayacağını ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, "Ankara'da yarın gece yarısından itibaren kar yağışının başlayacağını ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
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Ankara'ya kar geliyor

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve ardından soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Bugün, yarın ve çarşamba günü ülkenin tamamına yakınında yağışlar beklendiğini belirten Coşkun, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek." bilgisini verdi.

Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova, Antalya'nın doğu ilçeleriyle Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğini vurgulayan Coşkun, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenilen yağışların yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kar, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de karla karışık yağmur şeklinde olacağını aktardı. Coşkun, çarşamba günü ise iç kesimlerin tamamına yakınında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğini bildirdi.

Coşkun, perşembe gününden itibaren, ülkenin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı yeni bir sistemin etkisine gireceğini ifade etti.

Rüzgarın bu gece ve yarın İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında, çarşamba günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceğine dikkati çeken Coşkun, soba ve baca gazı zehirlenmeleri başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı halkın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Coşkun, Ankara’da havanın çok bulutlu, bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, öğleden sonra ara verecek yağışın gece yarısından itibaren kar şeklinde yeniden başlayacağı ve kar yağışının çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiğinin altını çizdi.

İstanbul'da ise kar yağışı beklenmediğinin aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Önümüzde 3 gün aralıklarla görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam ve gece boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir'de bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü ise yağış beklenmiyor. Bugün öğleden sonra ve akşam saatleri görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor."

AA

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AnkaraKar
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