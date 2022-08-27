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Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:20
Ankara ve Çankırı'da operasyon; milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlenmiş

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılarına yönelik Ankara ve Çankırı'da operasyon düzenledi. İstasyonlarda binlerce litre kayıt dışı akaryakıt satıldığı ve milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlendiği tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; gerçekleştirilen ilk operasyon Ankara şehir merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna oldu. Söz konusu operasyonda araçların aldıkları akaryakıta ilişkin mali fişlerin kayıtlarının yazar kasalardan silindiği ve hiç satış yapılmamış gibi gösterildiği tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler istasyonda bulunan tanklardaki yakıt miktarlarının da doğru tespit edilmesini engelleyen, böylece yapılan usulsüzlüğü gizlemeye yönelik bir düzenek ele geçirdi. Tankların içerisinde bulunan akaryakıt miktarını ölçen sisteme paralel bir sistemin daha olduğu ve bu sistemin istasyonun çatısına gizlendiği tespit edildi. Ayrıca satış tabancalarının olduğu pompanın üst tarafına gizlenmiş ikinci bir pompa beyni ve yazar kasa olduğu ve bu sistemin satış yapıldığında kayıtların otomasyon sistemine yansımasını engellediği belirlendi. Tespit edilmesi oldukça zor bir kaçakçılık yöntemini ortaya çıkaran özel ekip uzaktan kumandayla kontrol edilen ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan sistemleri çökertti.

KORSAN UYGULAMA İLE AKARYAKIT SATMADAN FİŞ DÜZENLENMİŞ

Özel Ekibin yürüttüğü diğer bir operasyon ise Çankırı ilinde gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibince bir başka akaryakıt istasyonunda yazar kasayı devre dışı bırakarak kayıt dışı satış yapılmasını ve yazar kasadan satış verilerinin silinmesini sağlayan başka bir düzenek ortaya çıkarıldı. Yapılan aramada ayrıca istasyon binasında düzenekle ilişkili 1 yazar kasa ve bilgisayar ele geçirildi. İstasyonda korsan bir program kullanılarak bilgisayarla yazar kasa arasında bağlantı kurulup gider göstermek için fiş talep eden mükelleflere akaryakıt satmadan yazar kasadan fiş düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemler kullanılarak istasyonlarda binlerce litre kayıt dışı akaryakıt satıldığı ve milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlendiği tespit edildi.

Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin kayıt dışı ve kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik denetimleri etkin bir şekilde sürdürülmekte. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, ülkeyi milyonlarca lira zarara uğratan, dürüst tüccarı mağdur ederek, haksız rekabete neden olan akaryakıt kaçakçılarıyla mücadeleye hız kesmeden devam etmekte" denildi. 

DHA

Son Güncelleme: 27.08.2022 14:23
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ve ÇankırıSahte Akaryakıt Fişi
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