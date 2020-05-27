Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki...
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Dağlardaki dut ağaçlarından bağlama üretiyor
Hazal Nehir'den evde parkur macerası
Hazal Nehir'den evde parkur macerası
İnci kefali göçünü bu yıl sadece onlar izledi
İnci kefali göçünü bu yıl...
Yarım asırlık para koleksiyoncusu
Yarım asırlık para koleksiyoncusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmalarına hızla devam edilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesine yönelik incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, YHT'de yıl sonunda seferlere başlanacağını söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:21
0 Okunma
Ankara-Sivas YHT hattı yıl sonunda açılacak

SİVAS - Sivas ile Ankara arasını 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köy yakınlarındaki Yüksek Hızlı Tren Tüneli'nde de çalışmalar sürüyor. Tünelin normal takviminde bitmesi beklenirken, 3 Mart'ta tünel içerisinde göçük meydana geldi. 100 metrelik göçüğün bulunduğu kısma ise 2 bin farklı noktadan delinerek beton enjekte edilip zemin güçlendirme çalışması yapılıyor. Çalışmaların haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımı devam eden 1420 metrelik Eşmebaşı Tüneli Yüksek Hızlı Tren hattı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Tünel çalışmaları dronla da havadan görüntülendi. 




'17 BİN TON ÇİMENTO ENJEKTE EDİLİYOR'

Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Ayhan, "Ankara-Sivas hızlı tren inşaatının en önemli çalışma noktalarından birisi Eşmebaşı Tünelinin olduğu bölgedeyiz. Bu bölge bizim Sivas-Yerköy arasında altyapısı bitmeyen tek nokta. Bitmeyen derken aslında şubat ayında bitmişti. 3 Mart’ta 100 metrelik bir alanda göçük olmasından dolayı burada farklı bir çalışma tekniği geliştirildi. Bu çalışmaları hem yerinde incelemek hem de bayramda dahi çalışan arkadaşlarımızı teşekkür etmek ve alkışlamak için buraya geldik. Çok hummalı bir çalışma yapılmaktadır. Bu tünel 1422 metre uzunluğunda. Tünel yaklaşık 2 bin farklı noktadan delinerek çimento enjekte edilerek yapı güçlendiriliyor ve bu güçlendikten sonra da inşallah haziran başında bu süreç bittikten sonra alt yapısı da bittikten sonra Yozgat-Yerköy arası tamamen bitmiş olacak. 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Olağanüstü teknik bir çalışma. Yukarıda çalışmaları inceledik. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi ileterek alkışladık takdir ve tebrik ettik" dedi.

 

'YIL SONUNDA TREN SEFERLERİ BAŞLAMIŞ OLACAK'

YHT'nin cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle hassas takibiyle Ulaştırma Bakanı'mızın sürekli sahada olmasıyla TCDD Genel Müdürü'müzün adeta bu bölgedeki hassasiyetiyle, alandaki çalışmasıyla TCDD çalışanları, yetkili firmalar herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Koronavirüsle mücadelede 3 aylık bir zaman diliminde dahi elbette bir yavaşlama olsa dahi ama heyecanda, motivasyonda, çalışmada hiçbir irade eksilmesi asla olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak. Bu Eşmebaşı Tünelinde arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor, bu da tarihi bir not düşülmüş olacak. Müthiş bir teknik, müthiş bir emek var burada. Bunun da kayıtlara geçmesini özellikle arzu ediyoruz. Bu süreç bittikten sonra yapılacak olan başarı hikayesinde önemli noktalardan birisi. Biliyorsunuz bir de Kırıkkale'de T15 ve T8 tünellerinde buna benzer çalışmalar yapılmaktadır. Eşmebaşı Tüneli bizim için çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSivas YHT HattıYıl Sonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi
10 çay üreticisinde koronavirüs tespit edildi
Bakan Selçuk: 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi' hazırlıyoruz
Bakan Selçuk: 'Aile Danışmanlığı Ulusal Yeterlilik Belgesi' hazırlıyoruz
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
47 bin 831 kişiye adli işlem uygulandı
47 bin 831 kişiye adli işlem uygulandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Son 13 Ramazan Bayramı’nda en düşük kaza ve can kaybı yaşandı
Son 13 Ramazan Bayramı’nda en düşük kaza ve can kaybı yaşandı
Dünyada arttı, Türkiye'de düştü!
Dünyada arttı, Türkiye'de düştü!
29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek
29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek
Kırıkkale'deki atölyede, günlük maske üretimi 3 milyon olacak
Kırıkkale'deki atölyede, günlük maske üretimi 3 milyon olacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı