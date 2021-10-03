Ankara Sincan’da satılık daire

Ankara İl, Sincan İlçe, 4604 Ada, 9 Parsel, GÖKÇEK Mahalle/Köy, B BLOK 10. KAT 42 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tam hissesi Ankara Batı İcra Dairesi tarafından taşınmazın açık artırması usulüyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 132 m²
daire, 520.000 TL. kıymeti ile 16 Kasım 2021 günü saat 10.10-10.13 arası Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu ETİMESGUT / ANKARA adresinde satışa sunulacak.
İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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