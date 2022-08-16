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Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti

16 Ağustos 2022 Salı 13:50
Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'ndan, açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 milyon 961 bin aracın geçiş yaptığını açıkladı. 

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Son 20 yılda ulaşımın her moduna yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Otoyol ringinin bir parçası olan Ankara- Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda. Tamamı 16 Aralık 2020'de trafiğe açılan otoyol, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa- Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladı" dedi. 

'ANKARA- NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA İNDİ'

Otoyolun hizmete açılması ile Ankara ile Niğde arası seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bu yana otoyoldan 8 milyon 961 bin araç geçiş yaptı. Zamandan yıllık 450 milyon TL, akaryakıt tüketiminden yıllık 278 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 728 milyon TL tasarruf edildi. 57 bin ton karbon emisyon azaltımı sağlandı" açıklamasında bulundu. 

Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar otoyol uzunluğunun 8 bin 325 kilometreye yükseleceğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Niğde OtoyoluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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