Ankara, Kırşehir ve Isparta'da feci kaza

Kaza, sabaha doğru Ankara-Şereflikoçhisar karayolunun 118'inci kilometresinde meydana geldi. Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karayolundaki ulaşım jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 20 YARALI

Tunceli'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA’DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 17 YARALI

Isparta’nın Yalvaç ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, gece Yalvaç’a bağlı Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yalvaç’tan saat 00.30’da İstanbul’a gitmek üzere hareket eden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost ve Senirkent ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.