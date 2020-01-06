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Ankara kar altında

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara kar altında

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:56
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Ankara kar altında

ANKARA - Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Kar Altında
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