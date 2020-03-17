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Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu: 31 tutuklama

ANKARA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 288 kişiden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan üniversite öğrencisi E.S.Ü.'nün, babası ve kız kardeşinin de FETÖ'den arandığı ortaya çıktı.

17 Mart 2020 Salı 09:04
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Ankara'da 'uyuşturucu' operasyonu: 31 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbat çalışmalarında, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, daha sonra şüphelilere yönelik 9-15 Mart günleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 288 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram eroin, 9 kilogram esrar, 1,7 kilogram skunk ve 5500 extacy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI VE KIZ KARDEŞİ FETÖ'DEN ARANIYOR

Tutuklanan 31 kişi arasında yer alan özel bir üniversitede öğrenci E.S.Ü. ile ilgili ilginç detaylara ulaşıldı. 1 arkadaşı ile birlikte tutuklanan  E.S.Ü.'nün, uyuşturucu ticaretini rahat şekilde yapabilmek için okuduğu üniversite yakınından tuttuğu evi 'zula' diye adlandırdığı belirlendi. E.S.Ü.'nün ayrıca babası ve kız kardeşinin de FETÖ'den arandığı ortaya çıktı. Babası İ.Ü.'nün, 1988 yılında komiser yardımcılığından mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nda görev yaptığı, bir süre sonra aynı yerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev aldığı belirlendi. 2008-2015 yılları arasında ise İstanbul'da özel bir üniversitede Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi olarak görev yapan İ.Ü.'nün, buradaki işinden ayrıldıktan sonra yine başka bir özel üniversitede büro memuru olarak göreve başladığı, 15 Temmuz sürecinden sonra zorunlu emekliliğe sevk edilmesi üzerine 2016 yılının Eylül ayında emekli olduğu tespit edildi. İ.Ü.'nün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 3 aydır 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan arandığı saptandı. Ayrıca E.S.Ü.'nün kız kardeşi M.S.Ü.'nün de 2 yıldır 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan arandığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraUyuşturucuOperasyonFETÖ
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