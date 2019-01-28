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Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi

Ankara'da, buzlanma da meydana gelen yolda, yoğun sis nedeniyle 25 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi

Ankara'da, buzlanma da meydana gelen yolda, yoğun sis nedeniyle 25 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:12
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Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi

ANKARA - Kaza, saat 10.30 sıralarında, Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden İncek yönüne giden araçlar, sis nedeniyle görüş uzaklığının 20 metreye kadar düştüğü bölgede, buzlanmanın da etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıktı. Art arda kayan 25 araç, birbirine çarptı. Zincirleme kaza sonrası olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polisler, yolda önlem alırken,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

'HERKES SIRAYLA BİRBİRİNE ÇARPTI'

Kazaya karışan araçların sürücülerinden Didem Soyuyüce, "Buzlanma nedeniyle bütün araçlar birbirine girdi. Sisin de etkisi var tabi. Görüş mesafesi çok kısaydı. Arabalar birbirine vurunca yol kapandı ve arkadan gelen herkes sırayla birbirine çarptı" dedi.

DHA

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AnkaraSis25 Araç Birbirine Girdi
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