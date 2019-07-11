Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98585
ALTIN
259.716
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1082
EURO
6.4202
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10...
Ankara'da korku dolu anlar
Ankara'da korku dolu anlar
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı:...
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2...
Muhteşem konser
Muhteşem konser
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da, 16 katlı bir apartmanın dış cephesinde çıkan yangında alevlerin sardığı binada oturanlar panik ve korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdanalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi, binada ise maddi hasar oluştu. 

Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da, 16 katlı bir apartmanın dış cephesinde çıkan yangında alevlerin sardığı binada oturanlar panik ve korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdanalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi, binada ise maddi hasar oluştu. 

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:29
3 Okunma
Ankara'da korku dolu anlar

ANKARA (DHA) - Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki çok katlı binanın dış cephesinde meydana geldi. Altay Mahallesi’ndeki 16 katlı bir apartmanın dış cephesi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, dakikalar içerisinde binanın tüm cephesini kapladı. Bina sakinleri panik ve korku içinde hızla apartmanı tahliye eçtti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmanda kalan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. Ardından itfayine ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada yangın telaşı içerisinde apartman sakinlerinden bir kısmının değerli eşyalarını alevlerden korumak amacıyla apartman boşluğuna çıkardığı görüldü. Alevlerin sardığı binada bulunan ve evinde köpeğiyle mahsur kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraApartmanDış CepheYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Silvan'da iki otomobil köprüde çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını
Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı
Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı
Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı
Su baskını, yeraltı şehrini ortaya çıkardı
Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki
Termik santralin bacasından çıkan yoğun dumana tepki
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans