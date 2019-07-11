Ankara'da korku dolu anlar

ANKARA (DHA) - Yangın, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki çok katlı binanın dış cephesinde meydana geldi. Altay Mahallesi’ndeki 16 katlı bir apartmanın dış cephesi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, dakikalar içerisinde binanın tüm cephesini kapladı. Bina sakinleri panik ve korku içinde hızla apartmanı tahliye eçtti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak apartmanda kalan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. Ardından itfayine ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada yangın telaşı içerisinde apartman sakinlerinden bir kısmının değerli eşyalarını alevlerden korumak amacıyla apartman boşluğuna çıkardığı görüldü. Alevlerin sardığı binada bulunan ve evinde köpeğiyle mahsur kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.