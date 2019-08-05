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Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gözümle gördüm ki kadın eli değen her yere, gerçekten bereket geliyor" dedi.

Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gözümle gördüm ki kadın eli değen her yere, gerçekten bereket geliyor" dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:01
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Ankara'da, 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı'

ANKARA - Ankara'daki 'Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi Çalıştayı' otelde düzenlendi. Çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı ilçe belediye başkanları ile kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Başkan Mansur Yavaş, Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğunu hatırlattı. Ankara'da kadınların üretime katılması için kadın kooperatiflerini desteklediklerini ve bu kooperatiflerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Yavaş, "Neden biz bu kadınların gücünden istifade etmiyoruz? Artık inşallah 5 yıllık dönemimiz içinde birlikte bir şeyler başarmanın peşindeyiz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.

Aydın, İzmir ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadın kooperatiflerini inceleyerek, çalışma başlattıklarını belirten Yavaş, "Gözümle gördüm ki kadın eli değen her yere, gerçekten bereket geliyor" dedi. 

Başkan Yavaş, başkentli kadınların kadın kooperatiflerinde ekonomik hayata katılacakları yapıyı hayata geçirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma, Kırsal Kalkınma ve Sosyal İşler daire başkanlıkları ile çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

'HALK EKMEK ZARAR EDİYOR'

Çalıştayın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yavaş, seçimden sonra 4 belediye şirket müdürünün istifa etmediğini belirterek, "Kaybettiğimiz her gün Ankara'nın ve Halk Ekmek'in aleyhine. Şu anda Halk Ekmek zarar ediyor. Şöyle bir iddiamız var; biz Halk Ekmek'in ürünlerini çoğaltıp, insanların para kazanmasını sağlarken halka daha ucuz ekmek yedireceğiz ve Halk Ekmek'i Ankara'nın her tarafına marka yapıp satmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de esnaflarla iş birliği yapacağız; ama şu andaki haliyle Halk Ekmek zarar ediyor, ekmekleri dağıtan kar ediyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Kooperatiflerinin Desteklenmesi ÇalıştayıAnkara
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