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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

08 Mart 2019 Cuma 10:19
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Ankara'da FETÖ operasyonu

ANKARA, (DHA)

Ankara'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuAnkara Operasyon
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