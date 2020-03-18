Ankara'da denetimlerde 200 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'nce şubat ve mart ayında yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Buna göre, Altındağ ilçesi Uzunyol Sokak'ta polisin kovalamaca sonucu yakaladığı 1 kişinin cebinde 635 ectasy hap bulundu. Çankaya Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan uygulamada da 5 kişinin bulunduğu bir otomobilde yapılan aramada 50 gram kokain ele geçirildi. Keçiören ilçesi Karakeçili Cadesi'nde durdurulan bir otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bilgilendirmede ayrıca, son 2 ayda yapılan uygulamalar sonucu; aranan 200 kişinin yakalandığı, 51 ruhsatsız tabanca, 30 tezkeresiz av tüfeği, 50 kurusukı tabanca, 500 gram eroin, 50 gram kokain ve 365 ectasy hap ele geçirildiği bildirildi.