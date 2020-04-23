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Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması

ANKARA'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel, iki gruba ayrılıp, izole sistemiyle çalışarak koronavirüsten korunuyor. Bir grup cezaevinde 24 saat esasına göre çalışırken, diğer grup 15 gün eve gitmeden dışarıda belirlenen barınma alanında izole ediliyor. Sürekli sağlık kontrolünden geçirilen personel, 15 günde bir bu şekilde değişimli olarak çalışıyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:44
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Ankara'da cezaevi personeline virüs koruması

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan birçok tedbiri hayata geçirdi. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, görev süreleri dışında evlerine gitmek yerine bakanlığın eğitim merkezleri ve devlet kurumları gibi belirlenen barınma yerlerinde izole edilmesi tedbiri 30 Mart'ta hayata geçirildi.

AİLELERİNDEN UZAKTA İZOLE EDİLİYOR

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan personel de bu kapsamda iki gruba ayrıldı. Birinci grup, ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Bu süreçte izole alan dışına çıkamayan personel, 15 gün boyunca burada görev yapıyor. Diğer grup ise bu sürede Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi ile diğer kamu kurumlarına bağlı barınma yerlerinde, aileleri ve sosyal çevrelerinden uzakta izole ediliyor. Barınma yerlerine ilk girişlerinde sağlık kontrolleri yapılan personel, sık sık dezenfekte edilen alanda 15 gün kalıyor ve bağışıklık güçlendirici gıdalarla besleniyor. İki grup, 15 günde bir bu şekilde değişimli olarak çalışırken, virüsün bulaşma ve yayılma riski de azaltılmış oluyor.

GİRİŞLERDE SIKI ÖNLEMLER ALINIYOR

Öte yandan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişinde de virüse karşı sıkı önlemler alındı. Kuruma girişlerde maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin korunması kuralına sıkı sıkıya uyuluyor. Kuruma girişte personel ve diğer kişilerin önce ateş ölçümleri yapılıyor. Ateşi yüksek çıkanlar, sağlık ekiplerine yönlendiriliyor. Kampüste infaz koruma memurları mutfak ve fırın bölümlerinde her gün 10 bin kişi için yemek ve ekmek yapıyor. Hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan ekmek ve yemekler, Ankara genelindeki 15 ceza infaz kurumuna gönderiliyor.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRİCİ YEMEK'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aslan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı’nın ceza infaz kurumlarında birçok tedbir aldığını belirtti. Aslan, izole sistem ile amacın, virüsün hem personele hem ailelerine hem de tutuklu ve hükümlülere bulaşma riskinin azaltılması olduğunu kaydederek "Ankara ceza infaz kurumlarımızda bulunan personelimiz eğitim merkezimizde izole ediliyor. Görevlerini tamamlayan personelimiz eğitim merkezimize getiriliyor, burada sağlık tarama işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan kısımlara yerleştiriliyor. Kendilerine burada 3 öğün bağışıklık sistemlerini güçlendirici yemek hizmeti sunuluyor. Ayrıca maske dağıtımı yapılıyor. Kaldıkları alanlarda hijyen kurallarına sıkı bir şekilde dikkat edilmekte, sık sık dezenfekte işlemi yapılmakta. Ceza infaz kurumlarımızda çalışan her bir memurumuz her süreçte olduğu gibi bu süreçte de görevlerinin başında, fedakarca görevlerini ifa etmektedirler" dedi.

'KURUMUMUZDA HERHANGİ BİR VAKA YOK'

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü de kurumun haftanın bir günü dezenfekte edildiği belirterek, "Daha da ötesi bizde makinelerini aldık, 2 günde bir ortak yaşam alanlarının dezenfekte işlemi yapılıyor. Bu izole kapsamında bütün personelimiz maskeli, eldivenli bir şekilde ve kuruma giriş çıkışlarda ateşleri ölçülmek koşuluyla bütün işlemler yapılmaktadır. Şu ana kadar kurumumuzda hem personelimizde hem de hükümlü tutuklularda herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Hükümlü tutukluları bu şekilde Kovid-19’dan koruyoruz. Personelimizi de bu anlamda koruyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraCezaeviPersonelIzoleKoronavirüsSalgınHastalıkAdalet BakanlığıSağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
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