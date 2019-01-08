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Ankara'da çatışma: 1 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir benzin istasyonunda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Ankara'da çatışma: 1 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir benzin istasyonunda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

08 Ocak 2019 Salı 10:03
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Ankara'da çatışma: 1 yaralı

ANKARA

Çatışmanın ardından silahlı kişiler otomobillerle bölgeden uzaklaşırken, olay anında bölgede bulunan bir kişi seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Olay, saat 00.30 sıralarında Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzin istasyonunda park halindeki bir otomobilin önü, bir başka otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen iki kişi park halindeki otomobile giderken bir anda çatışma çıktı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından iki grupta otomobille bölgeden uzaklaştı. Görgü tanıkların ifadesine göre çatışan otomobillerden birinin diğer aracı takip ettiği öne sürüldü. 

AYAĞINDAN VURULDU

Bu arada olayın yaşandığı benzin istasyonunun bitişinde bulunan oto elektrikçisine otomobilini tamire götüren Yasin Doğukan Güvercin (33), çatışma sırasında seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Güvercin, "Aracın tamirini yaptırıyordum burada. Bir ticari araç farlarını kapatıp benzinliğin girişinde başka bir aracın yanına geldi. Sonra iki kişi indi ateş etmeye başladı. Seken mermi çekirdeği benim ayağıma geldi. Allahtan delmedi. Ambulans geldi kontrol ettiler. Daha sonra diğer araç kaçmaya başladı, 3-4 el daha ateş edildi arkasından. Peş peşe gittiler buradan. Biz arabayı tamir için gelmiştik. 5 el ateş ettiler” diye konuştu. 

Çatışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSilahçatışma
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