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Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve aranan 37 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

05 Haziran 2020 Cuma 10:01
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Ankara'da aranan 37 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamayla 37 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi' olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, bugün saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde; 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 Euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar, 1 şüphelinin üzerinden kardeşine ait kimlik elde edilmiş olup soruşturmalar devam etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖOperasyon
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