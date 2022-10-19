Ankara'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, 3 milyon TL değerinde 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada; kentteki bir depoya bandrolsüz ve sahte bandrollü tütünlerin konulduğu ve buradan sevkiyatının yapılacağı tespit edildi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, satışa hazır halde 126 çuval ve pakette 2 ton 820 kilogram bandrolsüz tütün ile 200 pakette 200 kilogram sahte bandrollü tütün olmak üzere toplamda 3 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünlerin piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.