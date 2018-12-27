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Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda 1'i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda 1'i ambulans 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:52
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Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 19.20 sıralarında Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıktı. Buz pistine dönen yolda kayan 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi. Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

YARALI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Ankara'da 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 9'a yükseldi. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazanın yaşandığı köprü üzerinde belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

'KAZAYI FARK ETTİK AMA DURAMADIK'

Kazaya karışan araç sürücülerinden Caner Akbıyık, "Biz Şaşmaz Bulvarı tarafından geliyorduk. 100 metre ileriden baktık, 4 araç birbirine girmiş. Bizde kontrollü bir şekilde köprünün üzerinde durduk. Sonra arkamızdan gelen araba bizim araca vurdu. Bizim araba dönmeye başladı sonra zaten vuran vurana. 25-30 araç birbirine girdi" dedi.

Sürücü Zafer Öztürk ise, yolun buzlu olduğunu belirterek, "Benim önümde 10-15 araç birbirine girmişti. Biz 200 metre ileriden kazayı fark ettik ama yer buzlu olduğu için duramadık. Frene bastık ama kayarak bizde çarptık. Toplamda 30 araç falan vardı galiba" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaZincirlemeTrafik Kazası
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